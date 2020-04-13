أعمال شغب في هولندا تتسبب في ضرر شبكات الـ 5G

2020/04/13 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعرض عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمدا حسبما أفادت صحيفة التلغراف الهولندية.وشهد الأسبوع الماضي 4 حوادث من هذا القبيل قام معارضون لنشر هذه الأبراج حيث تركوا شعارا مضادا لشبكات الجيل الخامس مرسومًا في مكان التخريب، وكان دافعهم […]

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