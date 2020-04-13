محامي حياة الفهد يتوعد

2020/04/13 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توعد المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ ، بمقاضاة كل من يتداول المقطع الصوتي لموكلته الفنانة الكويتية حياة الفهد، وأعلن عن رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب الشريكة عبر حسابه على تويتر ” تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من […]

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