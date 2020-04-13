محادثات ثلاثية بين بوتين وترامب وسلمان

2020/04/13 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأعلن الكرملين في بيان أصدره مساء الأحد، أن الزعماء الثلاثة “أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق […]

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