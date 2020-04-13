2020/04/13 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسطنبول الساحرة أصبحت كالحلم لعشاقها الحكومة تسدّد 60 بالمئة من رواتب العاملين في شركات توقفت أعمالها { أردوغان : لدينا جيش طبي ضخم لمواجة الفايروس { الرئيس يطلق حملة تضامن متبرعاً براتبه لـ 7 أشهر { الداخلية تقدم الطعام لحيوانات الشوارع في العزلة الإجتماعية { 300 مليون دولار مساعدة عاجلة للأسر المتعففة […]

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