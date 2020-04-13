2020/04/13 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يطالب الملكي بتجديد عقد احد اعمدة الفريق مدريد- وكالات تواصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، مع إدارة ناديه حيث توجه بطلب تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول.وبحسب شبكة سبورتس مول العالمية، نقلا عن وسائل إعلام إسبانية، فإن زيدان طلب من إدارة المرينجي تجديد عقد الأوروجوياني فيديريكو […]

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