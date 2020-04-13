2020/04/13 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازمة كورونا تدخل على خط بقاء ميمي مع بورتيمونينسي بغداد- الزمان ينتظر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي (ميمي) حسم مصيره في مسيرته الاحترافية الأولى بأوروبا.وبحسب اخر التقارير الإخبارية من البرتغال، فإن نادي بورتيمونينسي، سيفعل بند شراء عقد ميمي وضمه بشكل كامل من الدحيل.وذكر تقرير […]

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