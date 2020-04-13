صحة كربلاء : لم نسجل اي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/04/13 | 02:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء الاحد، عن عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان ، أن "المحافظة لم تُسَجل خلال الـ 24 ساعة الماضية أية حالة إصابة بفايروس كورونا المُستجد، تعقيباً على البيان الوزاري للموقف الوبائي لهذا اليوم والذي شهد تسجيل 34 إصابة جديدة بعموم البلاد إضافة إلى 4 حالات وفاة و39 حالة شفاء.

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