ماذا قال وزير الصحة عن حظر التجوال مع اقتراب رمضان؟

2020/04/13 | 02:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربنبرة متفائلة، كشف وزير الصحة جعفر علاوي عن آخر التطورات في ما يتعلق بجاحة "كوفيد 19"، فيما أبدى مخاوف من احتمال من تجدد إصابة الحالات التي تماثلت للشفاء.

أكد وزير الصحة العراق سيخرج "منتصرًا" في حال استمر الحال على ما هو عليه

وقال علاوي في حديث متلفز، إن وضع العراق "أفضل" من حيث معدلات الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بدول الجوار والدول المتطورة، مؤكدًا أن البلاد "ستخرج منتصرة على الوباء إذا استمر الحال كما هو الآن".

"شهادة انتصار.."

وأضاف علاوي، أن "إصابات العراق تماثل من حيث العدد الوفيات في دول أخرى"، مشيرًا إلى أن "الإحصائيات التي تعلنها الوزارة تخضع لمراقبة دولية، ولا يمكن التلاعب بها".

كما أكد وزير الصحة، أن "العراق حصل على شهادة دولية بانتصاره على المرض، لكننا لم نتخلص منه بعد"، مبديًا تفاؤله بالقول "يجب أن يكون العراق فخورًا بما أنتجته وزارة الصحة".

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بالمقابل قال علاوي، إن "فيروس كورونا بدأ يعود للذين تم شفاؤهم منه في كوريا الجنوبية، ونحن نتخوف كثيرًا من حالات مماثلة في العراق"، موضحًا أن "عودة المرض إلى المتشافين يعني أنه سيستمر ويعرضنا لمشكلة كبيرة".

وبين علاوي، أن "العراق بدأ بمهاجمة المرض بعد أن كان في حالة دفاع"، مضيفًا أن "الوضع المالي لوزارة الصحة تحسن، وهناك معدات وكوادر مدربة".

الحظر قد يخفف..

ودعا الوزير، المواطنين إلى "الالتزام بقرارات وزارة الصحة رغم متاعبها"، مشيرًا بالقول "أشعر بمعاناة الناس لكن الظرف صعب ولسنا بريطانيا أو فرنسا".

حول إمكانية تمديد حظر التجوال، قال الوزير إن خلية الأزمة لا تمانع تخفيف حظر التجوال ضمن ساعات محددة لتخفيف معاناة المواطنين، دون أن يستبعد اتخاذ مثل ذلك الإجراء التجوال مع قرب حلول شهر رمضان.

وأضاف علاوي، "سنخول الوزراء صلاحية استثناء من يريدوه من الموظفين بنسبة لا تتجاوز 25%"، موضحًا أن "نهاية الشهر آيار/مايو أو بداية شهر حزيران/يونيو، موعد الانتهاء من كورونا".

متى تفتح الأضرحة؟

كما أكد الوزير، استمرار "إغلاق الأضرحة حتى يكون العراق آمنًا"، مبينًا أن "زائري الإمام الكاظم انخفضوا إلى 15 ألف هذا العام، لكنهم تسببوا بزيادة الإصابات على الرغم من ذلك

وتعهد علاوي، بإعادة الوزارة إلى "أيام الخير" على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بتصنيع مستلزمات الوقاية المطلوبة كالكمام والمعقمات.

"أيام الخير" قادمة..

فيما قال إن العراق "سيعتمد بنسبة 80 - 90% على إنتاجه من الدواء في حال استمر في منصبه"، لافتًا إلى أن العراق يصنع أغلب المواد المطلوبة لمكافحة الوباء.

قال علاوي هناك دراسة لتخفيف حظر التجوال مع اقتراب شهر رمضان

ووعد الوزير، الأطباء بـ"صرح" بعد الانتصار على الوباء، مضيفًا "سأعطي الكوادر الصحية حتى (جاكيتي) إذا أرادوا وسنجازيهم بإكراميات".

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