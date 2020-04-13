محمد_أبو_قمر - محمد أبو قمر - كُفار مكة

2020/04/13 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر عداء الإخوان لمصر وشعبها وجيشها ليس مرتبطا بإقصائهم عن حكم مصر ، ولا هو ناتج عن عملية فض رابعة ، وكل ظواهر العنف والارهاب وكافة ما يبدونه تجاه الوطن لا ترتبط أبدا بأي إجراء قانوني أو أمني تم اتخاذه ضدهم نتيجة مؤامراتهم وخياناتهم المستمرة.عداء الاخوان لمصر وشعبها مرتبط بالقاعدة الأساسية التي نشأت الجماعة بموجبها وهي أن الأرض لا قيمة لها ، وأن الوطن ما هو إلا حفنة من تراب نجس ، وأن الوطنية هي وه......

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