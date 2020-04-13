2020/04/13 | 02:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز: تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تقارب 20 مليون برميل يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 02:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تقارب 20 مليون برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: تخفيضات إنتاج النفط الفعلية قد تقارب 20 مليون برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).