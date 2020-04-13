استشهاد شرطي عراقي في هجوم لداعش الإرهابي

2020/04/13 | 02:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، استشهاد أحد عناصر الشرطة بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد....

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