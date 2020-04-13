روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة

2020/04/13 | 02:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعدما اشتهرت بظهورها الأول على “دراجة”، أثارت الفنانة المصرية روبي جدلاً جديداً بظهورها على دراجة مرة أخرى.حيث نشرت روبي صورةً لها عبر “انستجرام” وهي تُمسك بدراجة، وتركت الصورة بلا تعليق، لتفتح المجال للجمهور الذي ربط بين الصورة، ودراجتها في أغنية “ليه بيداري كده”.وسخر الجمهور من روبي، فكتب أحدهم: “العجلة تاني”، وعلق […]

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