ملياردير يخسر 1.8 مليار دولار بسبب موظف

2020/04/13 | 02:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تدفع الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، ثمنا باهظا عند التشكيك في بياناتها المحاسبية، وبالنسبة لرئيس مجموعة “تال إديوكشن” فإن هذا الأمر كلفه 1.8 مليار دولار.هذا المبلغ هو قيمة ما فقده رئيس مجلس إدارة المجموعة، تشانغ بانغشين، من ثروته، بعدما هبط سهم “تال” بنسبة 18% خلال جلسة التداولات في السوق الأمريكي، أمس الثلاثاء، […]

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