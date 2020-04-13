بالفيديو.. والدة الضحية ملاك تروي بعض التفاصيل عن حرق ابنتها

2020/04/13 | 03:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوزوالدة الضحية ملاك حيدر الزيدي تروي بعض التفاصيل عن حرق ابنتها يوم أمس في محافظة النجف.

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