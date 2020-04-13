وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة والبادية غرب الأنبار

2020/04/13 | 03:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الانبار أفاد مصدر مطلع ، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة والبادية العميد الركن عباس السلطاني، وذكر المصدر، أن العميد الركن عباس السلطاني نائب قائد عمليات الجزيرة والبادية قد توفي إثر نوبة قلبية المت به في ساعة متأخرة من مساء الأحد

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