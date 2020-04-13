وزيري يكشف للمرة الأولى طبيعة علاقته بهيفاء

2020/04/13 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحدث المنتج والملحن محمد الوزيري عن أولى تجاربه الغنائية بأغنية “وأنا معاك”، نافياً بطريقة غير مباشرة ما تردد حول أن تكون موجهة للفنانة هيفاء وهبي.وأشار في لقاء مع برنامج the insider بالعربي أن الأغنية قام بكتابتها قبل خمس سنوات الشاعر أحمد المالكي الذي تجمعهما علاقة صداقة منذ المرحلة الجامعية، نافياً أن يكون لها […]

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