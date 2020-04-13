ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة بعد اتفاق أوبك بلاس على خفض الإنتاج

2020/04/13 | 04:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية ارتفعت أسعار النفط بمقدار اكثر من 2 في المئة بعد أن قامت دول أوبك بالاتفاق على تخفيض اسعار النفط، ويشار إلى أن دول أوبك قد اجمعت ، مساء الاحد، على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى.

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