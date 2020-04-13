الحكم على الداعية الإماراتي وسيم يوسف بالسجن ل 5 سنوات

2020/04/13 | 04:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية نقلت وسائل اعلام الإماراتية، عن الحكم على الداعية الأردني المجنس اماراتيا، وسيم يوسف بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 300 الف درهم إماراتي بتهمة إثارة الكراهية، حيث ذكرت صفحة (الخليج بوست) في تغريدة على تويتر، "‏بعد استهلاكه على مدى سنوات :مصادر إماراتية : إصدار محكمة الجنايات في أبو ظبي حكما بالسجن خمس سنوات على المدعو ‎وسيم_يوسف ‎، تُنفذ منها سنة، وأربع سنوات تحت التنفيذ مع غرامة (٣٠٠ الف) درهم إماراتي، بتهمة إثارة الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي،

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