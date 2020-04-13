دينا الشربيني على كرسي متحرك ولا تتذكر أحدا

2020/04/13 | 04:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/طرحت الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني على موقع إنستقرام الإعلان التشويقي الرسمي الأول لمسلسلها “لعبة النسيان” المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل حصريا على قناة MBC مصر، بعد انتشار أنباء أكدت تأجيل عرضه بسبب توقف التصوير التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.دينا ظهرت في الإعلان بدور سيدة محتجزة في المستشفى عقب تعرضها لحادث […]

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