ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير

2020/04/13 | 05:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /طالب الفنان السعودي ناصر القصبي، بإنشاء هيئة ترفيه مُخصصة لكل شخص تجاوز الـ40 عاماً من عمره، وأن يكون لكل شخص نسخة مصغرة من “تركي آل الشيخ”.كان ذلك عبر مسرحية “الذيب في القليب” والتي تُعرض على فضائية MBC، وهي من بطولة ناصر القصبي.ومازح القصبي جمهوره خلال المسرحية بطلبه المُفاجئ، قائلاً: “لازم هيئة […]

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