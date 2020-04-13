كيف أجبر كورونا رامز جلال على تعديل برنامجه؟

2020/04/13 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا شيء يمنع الفنان المصري رامز جلال من استفزاز زملائه بمقالبه المُرعبة، ولا حتى فيروس كورنا الذي أرعب العالم برمته.فقد استطاع رامز انهاء تصوير برنامجه الجديد، والمقرر عرضه في رمضان الشهر المُقبل.رامز جلال، سجل حلقات برنامجه في مدينة دبي بالإمارات، قبل نحو 10 أيام، وبحسب مجلة “هي”الفنية، فإن حلقات البرنامج العام […]

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