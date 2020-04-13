مرجع ديني عراقي يقدم نصائح لهزيمة كورونا

2020/04/13 | 06:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المرجع الديني محمد تقي المدرسي، أمس الاحد، الشعب العراقي بالصبر لحين الاعلان عن النصر وذلك عبر الإلتزام بالنصائح الصحية والإستمرار في التعاون مع...

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