مفوضية الانتخابات العراقية تحدد آلية اختيار المناصب

2020/04/13 | 07:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، آلية اختيار المناصب والدرجات الوظيفية داخل المفوضية....

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