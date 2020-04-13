أم شاؤول.. حياة الفهد يهودية في رمضان

2020/04/13 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برومو مسلسل “أم هارون”، والذي كشف الدور الغريب الي تؤديه الممثلة الكويتية حياة الفهد في المسلسل.حيث ستؤدي الفهد دور امرأة يهودية تُدعى “أم شاؤول”، لكن مجلة “فوشيا” ذكرت أن الفنانة لم يُعجبها الاسم، فحثت المخرج والمؤلف على تغيير الحقبة الزمنية واسم الشخصية الرئيسة، فتم التجاوب مع مطالبها […]

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