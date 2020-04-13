فيروس كورونا يودي بحياة اكثر من 112 الف شخصا حول العالم

2020/04/13 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 112,510 اشخاص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين.وشُخّصت أكثر من 1824950 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 375500 شخص، سُجّلت 5441 وفاة و79512 اصابة جديدة على الأقل حول العالم.والبلدان التي […]

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