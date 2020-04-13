الصين تسجل أعلى ارتفاع يومي للإصابات الجديدة بكورونا منذ ستة أسابيع

2020/04/13 | 08:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الصين تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 99 حالة قبل يوم ما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من ستة أسابيع.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي أعلن عن 98 إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي وبزيادة عن 97 حالة أعلنت قبل يوم، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة بحالتين ليصل إلى 3341.

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