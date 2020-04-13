مصير عشرات المهاجرين المفقودين في المتوسط لا يزال مجهولا

2020/04/13 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة خفر السواحل الأوروبية أنها تبحث عن قارب يعتقد أنه كان يقل عشرات المهاجرين قبل فقدان أثره خلال ابحاره من ليبيا إلى إيطاليا.وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد عن “خشيتها البالغة” حول مصير نحو 85 مهاجرا قد يكونون فقدوا في المتوسط.وأبلغت منظمتان ألمانيتان تعنيان بمراقبة مسالك المهاجرين الخطرة، بأنهما رصدتا […]

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