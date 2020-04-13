2020/04/13 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر محافظ بابل حسن منديل السرياوي، منح كافة كوادر دائرة صحة بابل قطع اراضي سكنية داخل المحافظة.وجاء هذا القرار، تقديراً، وتثميناً لجهودهم المبذولة لمحاربة وباء كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح كوادر صحة بابل قطع اراضي تثميناً لجهودهم في مواجة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح كوادر صحة بابل قطع اراضي تثميناً لجهودهم في مواجة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).