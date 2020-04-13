العراق: اتفاق اوبك+ سيساعد على تدعيم الأسعار

2020/04/13 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، الإثنين، أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيساعد على تقليص المخزونات وتدعيم الأسعار.ورحب العراق بنتائج اجتماع أوبك+، الذي توصل إلى التزام أعضاء المجموعة بخفض تاريخي في الإنتاج لدعم أسعار النفط، تصل إلى ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا، يضاف إليها خفض من قبل دول منتجة خارج المجموعة أبرزها امريكا وكندا.وقالت المجموعة، المعروفة باسم أوبك+، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو / حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.وقالت أوبك+ إنها تريد من منتجين خارج المجموعة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، خفض خمسة بالمئة أخرى أو خمسة ملايين برميل يوميا.

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