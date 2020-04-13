ريتا_عودة - ريتا عودة - ((لا أكْتُبُ مَا تَكْتُبُونْ))...ومضات

2020/04/13 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة 10.4.2020(1)إن لم تكن لِي يا حبيبي بُلبُلاً فكُن أغنيةً عَالقَةً كالحِرْزِ عَلَى نَافِذَتِي.(2)مَا كُنْتُ إلاَّ وَرْدَةً لَمَسَتْهَا أَنَامِلُ العِشْقِ فَأَحْيَتْهَا.(3)كَعُودِ كَبْريتٍ كَانَ الحُبُّ، حِينَ انْكَسَرَتِ الثِّقَةُ، انْطَفَأ.(4)كَخَيْطِ السُّرَةِ، هُوَ خَيْطُ الخَيَالِ الرَّفِيعِ الذي يَصِلُنِي بِكَ، حَبِيبي.يَنْ......

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