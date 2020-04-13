2020/04/13 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841 المقريزى يؤرخ للعام الأخير من حكم برسباى (5 )موت برسباى وتولى ابنه يوسف تكملة حادى عشر : شهر ذى الحجة 8413 ـ ( وصِار العسكر في الجملة قسمين: قسم يقال عنهم أنهم قرانصة، وهم الظاهرية والناصرية والمؤيدية، وكلمتهم متفقة على طاعة الملك العزيز، وأن يكون الأمير الكبير جقمق العلاى نظام الملك، كما قرره السلطان، وأنه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد_صبحى_منصور - أحمد صبحى منصور - موت السلطان برسباى وتولى ابنه يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد_صبحى_منصور - أحمد صبحى منصور - موت السلطان برسباى وتولى ابنه يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).