2020/04/13 | 08:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة اثر نوبة قلبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة اثر نوبة قلبية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة اثر نوبة قلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).