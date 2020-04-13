الرصافة تسجل 25 حالة شفاء جديدة من كورونا ليرتفع العدد الى 90 حالة

2020/04/13 | 08:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سجلت دائرة صحة الرصافة في بغداد، 35 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الذي شفوا من المرض 90 حالة.وقال مدير عام صحة الرصافة ، الدكتور عبد الغني الساعدي، في بيان، ان ” ٢٥ حالة جديدة من فيروس كورونا شفيت في الرصافة، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء الى ٩٠ […]

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