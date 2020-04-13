مقترح برلماني لتأسيس بنك طعام

2020/04/13 | 08:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ المتحدة "ﻓﺎو"، أنﱠ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻌﺮاق "آﻣﻦ"، ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﱠﺔ ﻧﺪى ﺷﺎﻛﺮ ﺟﻮدت، ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ "ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم".

وﻗﺎﻟﺖ ﺟﻮدت ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إنﱠ "ﻣﻘﺘﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ (ﺑﻨﻚ اﻟﻄﻌﺎم) ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب", ﻣﺒﻴﻨﺔ أنﱠ "المقترح ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ أزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻈﺮ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ المنازل ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم وﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻳﻮﻣﻴﺔ، ما ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم،".

واضافت ان "المقترح جاء داﻋﻤﴼ ﻟﻜﻞ اﻷﺳﺮ ذات اﻟﺪﺧﻞ المحدود واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ وﻛﺬﻟﻚ للعاطلين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ"، مشيرة الى ان "البنك ﻳﻜﻮن داﻋﻤﴼ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﱠﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ المحدود واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠﺔ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮزارات المعنية وﻳﺨﺘﺰل اﻟﻄﻌﺎم المتوفر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ المواد اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻹداﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة لحين اﻧﺘﻬﺎء اﻷزﻣﺎت".





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