2020/04/13 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الهجرة توزع اكثر من 14 الف حصة اغاثية للنازحين في ثلاث محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة توزع اكثر من 14 الف حصة اغاثية للنازحين في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة توزع اكثر من 14 الف حصة اغاثية للنازحين في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).