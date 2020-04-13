الكاظمي وتشكيل الحكومة.. مهمة لاخراج العراق من مآزقه

2020/04/13 | 08:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام قليلة على تكليفه برئاسة الحكومة العراقية والترحيب الكبير الذي حظي به مصطفى الكاظمي بعد تكليفه لرئاسة الحكومة الجديدة من قبل اغلب الكتل السيا...

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