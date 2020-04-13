"درسنا بدائل النفط".. العراق يلتقط أنفاسه ويتجاوز أصعب الأشهر

2020/04/13 | 08:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت أوبك أمس الأحد على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط - يعادل نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي - لدعم أسعار الخام - صورة: رويترز

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