طوقا امنيا على منطقة الحيانية لغرض اجراء الفحوصات الطبية

2020/04/13 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ اسعد العيداني القوات الامنية بفرض طوق امني واغلاق منطقة حي الحسين (الحيانية) منذ ساعات الصباح الاولى اليوم الاثنين ، لدعم الكوادر الطبية لاجراء حملة فحوصات واخذ عينات لفايروس كورونا.وذكر مقرر خلية الازمة في البصرة ، ان المحافظ دعا المواطنين الى التعاون مع الاحهزة الامنية […]

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