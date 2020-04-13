فريدة_النقاش - فريدة النقاش - رد إعتبار للإشتراكية

2020/04/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدة_النقاش تتجه الغالبية العظمي من دول العالم في سياق مقاومتها ومحاصرتها لفيروس كورونا إلي تعزيز دور الدولة في الاقتصاد وفي حياة المجتمع، وتحت وطأة الحاجة والضرورة يضطر أعتي مروجي الرأسمالية وواحد من أغني أغنياء العالم، ورئيس الدولة الأكبر اقتصادا – حتي الآن- “دونالد ترامب” أقول يضطر إلي تخصيص 2.2 تريليون دولار لتعويض المواطنين في فترات الغياب عن العمل، وإعانة الشركات الصغيرة والمتوسطة حتي لا تعلن الإفلاس، ف......

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