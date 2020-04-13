2020/04/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز تم الاستيلاء الفعلي على السلطة بسلاسة حتى أن الكثيرين لم يعرفوا أنه حدث.ولهذا السبب فإن أعداء ثورة أكتوبر يصورونها على أنها كانت انقلابا.في الواقع هناك سببان وراء تلك السلاسة: أحدهما تقني والآخر سياسي.لقد تم تنفيذ الاستعدادات التقنية للهجوم النهائي بدقة كبيرة من قبل اللجنة العسكرية الثورية، بقيادة تروتسكي.كانت القاعدة الأساسية، كما هو الحال دائما في الحروب، هي تركيز القوى، في اللحظة ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#آلان_وودز - آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – انتصار البلشفية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#آلان_وودز - آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – انتصار البلشفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).