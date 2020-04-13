نبيل_عودة - نبيل عودة - فلسفة مبسطة: فكر الشعب المميز جلب الكوارث لنفسه وللإنسانية

2020/04/13 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة عرف عن الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة من القرن التاسع عشر، رفضه لثوابت الايمان المسيحي ولكل الأخلاق السائدة.بالطبع لن أدخل في جوهر الصراع بين نيتشه والكنيسة المسيحية.نيتشه توهم انه يرى ظاهرة مهمة وبالغة الخطورة على العقل البشري، تسود بعض الفئات الاجتماعية المتعصبة لفكرة او لشخص ما يدغدغ ميولهم، وقد أطلق نيتشه على هذه الظاهرة تعبير " أخلاق القطيع "..لأنها تطرح أطيقا غير طبيعية من وجهة نظره (وهي......

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