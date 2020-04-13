ألمانيا: إجمالي الإصابات بكورونا تجاوزت 123 ألف والوفيات 2799

2020/04/13 | 09:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123 ألفاً و16 مصابا والوفيات 2799.

وأظهرت بيانات المعهد، ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537، لكنها تعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات امس الأحد 2821.

كما سجلت البيانات ارتفاعا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.

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