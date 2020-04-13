جنايات ديالى تصدر احكاماً بحق 7 مدانين بقضايا مخدرات

2020/04/13 | 09:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، احكاماً قضائية بحق سبعة من المدانين بقضايا المخدرات

وذكرت المحكمة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل ممارساته الامنية في محاربة افة المخدرات من اجل تقديم كل من يروج او يتاجر او يتعاطى المواد المخدرة الى العدالة بالتنسيق مع السلطة القضائية لينالوا جزائهم العادل".

واضافت، ان "محكمة جنايات ديالى أضدرت احكاماً بحق 7 من المدانين بقضايا المخدرات بالسجن وغرامات مالية مختلفة".

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