أعاصير ولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة تتسبب في مصرع 6 أشخاص على الأقل

2020/04/13 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعد أن ضربت أعاصير ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة الأحد، على ما افاد مسؤولون.وتسببت الأعاصير في أضرار “كارثية” وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، ودفعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار حالة طوارئ من الأعاصير، وهي أعلى مستوى من التنبيه.وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي عن وفاة واحدة […]

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