وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة

2020/04/13 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت قيادة عمليات الجزيرة ، الاثنين، نائب قائد العمليات عباس حسين حسن الزبيدي الذي توفي اثر نوبه قلبية اثناء اداءه الواجب العسكري.وجاء في بيان النعي، “تنعى قيادة عمليات الجزيرة قائداً وضباطاً ومراتب المرحوم الشهيد العميد الركن عباس حسين حسن الزبيدي نائب قائد عمليات الجزيرة الذي انتقل إلى رحمة الله اثر نوبه قلبيه اثناء تفقده […]

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