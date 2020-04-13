بالصور.. مغادرة رجل وامرأة العزل الصحي في ديالى بعد شفائهما من كورونا

2020/04/13 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

غادر رجل وامرأة ردهة العزل الصحي في محافظة ديالى، فجر اليوم الاثنين، بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وذكرت صحة ديالى ان "غادر رجل من ناحية بهرز، وامرأة من مدينة بعقوبة، ردهة العزل الصحي فجر اليوم بعد شفائهما من فيروس كورونا، وقامت كوادر الصحة بإيصالهم إلى محل سكناهما بسيارات الاسعاف".

وكانت دائرة صحة ديالى اعلنت امس الاحد شفاء حالتين من فيروس كورونا.

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