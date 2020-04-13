الرافدين: استمرار التقديم على سلفة ٢٥ مليون للموظفين عن طريق المنصة الالكترونية

2020/04/13 | 09:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الاثنين، استمراره في التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف عبر المنصة الالكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه "تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans ".وأشارت إلى، أن "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة".

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