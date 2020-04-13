ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لـ(أوبك+)

2020/04/13 | 09:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أرتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين في الأسواق الآسيوية عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض تاريخي للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

وصباحا ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.03% إلى 24.36 دولارا، وبرنت بحر الشمال بنسبة 4.6%.

وحافظت الأسعار على ارتفاعها بعد الظهر في الأسواق الآسيوية، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 23.94 دولارا (أي بارتفاع 5%)، أما سعر خام برنت فواصل ارتفاعه بنسبة 4.2% بتعاملات بعد الظهر، بانخفاض طفيف عن التعاملات الصباحية، وبلغ سعر البرميل 32.83 دولارا.

واتفقت أوبك وشركاؤها (مجموعة أوبك بلس) مساء الأحد خلال اجتماع عبر الفيديو على "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

جدير بالذكر أن مجموعة "أوبك" وشركائها (مجموعة أوبك بلس)، اتفقت الأحد على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10% من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام المتهاوية في خضم جائحة فيروس كورونا.

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