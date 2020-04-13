ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لـ”أوبك+”

2020/04/13 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.وجرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة […]

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