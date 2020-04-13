جنايات ديالى تصدر احكاماً قضائية بحق سبعة مدانين بقضايا المخدرات

2020/04/13 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، احكاماً قضائية بحق سبعة من المدانين بقضايا المخدرات.وذكر بيان للمحكمة تلقت المستقلة نسخة منه، ان “قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يواصل ممارساته الامنية والتي تاتي تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في محاربة افة المخدرات من اجل تقديم كل من يروج او يتاجر […]

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